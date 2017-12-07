Геращенко пояснив, чому поліція не затримує Саакашвілі

Народний депутат від фракції Народний фронт Антон Геращенко заявив, що поліція не робить різких дій щодо Міхеїла Саакашвілі тільки заради того, щоб уникнути кровопролиття.

За словами Геращенка, розшукуваний Саакашвілі оточив себе бойовиками.

"Саакашвілі перебуває в розшуку. Він оточив себе бойовиками. Поліція не робить різких дій для того, щоб не було кровопролиття, тому що найбільше бажання Саакашвілі, Сакварелідзе та інших - це пролити багато крові для того, щоб говорити, що нас б'ють. Ми не дамо їм таких варіантів", - цитує Геращенка Інтерфакс-Україна.

За його словами, Саакашвілі зараз "перебуває в наметовому таборі, він з нього не виходить".

Нардеп додав, що Саакашвілі вранці в четвер, у другій раз прорвався в готель Київ, "щоб піти помитися десь у когось в номері, але сьогодні його не пустили, тому захоплення готелю вдруге вже не відбулося".

5 грудня в Києві затримали колишнього президента Грузії, екс-голову Одеської обласної державної адміністрації Саакашвілі в межах справи про сприяння учасникам злочинних організацій та їх укриття. Однак пізніше прихильникам політика вдалося його звільнити під час транспортування.