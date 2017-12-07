Левову частину коштів т.зв. "ДНР" та "ЛНР" становлять дотації з РФ, - Жебрівський

На сьогодні левову частину коштів "ДНР" та "ЛНР" становлять дотації. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в інтерв’ю "Тижню".

Він назвав бюджетні показники самопроголошених республік:

2015 рік: у "ДНР"дохідна частина - 13,8 млрд рублів, витратна - 44,5 млрд руб, у "ЛНР" відповідно 0,4 млрд руб і 28 млрд руб.

2016 рік: у "ДНР" дохідна частина - 29,3 млрд руб, витратна - 59,7 млрд руб, у "ЛНР" відповідно 6,5 млрд руб і 38 млрд руб.

2017 рік (прогноз): у "ДНР" дохідна частина - 35 млрд руб, витратна - 68 млрд руб, у "ЛНР" - 7,9 млрд руб і 42 млрд руб.

"Отже, сьогодні "ДНР" на 65% дотаційна, "ЛНР" - на 85%", - зазначив Жебрівський.

За його словами, частина підприємств на окупованих територіях Донбасу підлягає відновленню.

На думку Жебрівського, цілком реально запустити "Донецьксталь". Макіївський і Єанкіївський меткомібнати зараз працюють приблизно на чверть потужності, шахта ім.Засядька орієнтовно на 30%, а "Комсомолець Донбасу" - на 60%. У Горлівці більшість шахт залиті водою.