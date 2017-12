На Раді міністрів ОБСЄ делегації ЄС і США почали промови з теми агресії РФ

Промови делегацій ЄС і США під час засідання ради міністрів ОБСЄ, яке стартувало в четвер у Відні, почалися зі слів про російську агресію проти України. Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

“Коли слухаєш ЄС та США з одного боку, а Росію — з іншого, є відчуття, що живемо на одному глобусі, але в різних світах. Промови делегацій ЄС та США, австрійського головування в ОБСЄ почалися з російської агресії проти України”, — зазначив міністр.

За словами речниці голови МЗС Мар’яни Беци, під час промови представник США закликав Росію вивести свої сили з Донбасу, повністю виконати мінські угоди й повернути Крим Україні. Також, за її словами, у делегації зазначили, що блок твердо налаштований на територіальну цілісність та суверенітет України та ніколи не визнає анексію Криму Росією.

"Сильна заява США: Росія повинна вивести свої війська з Донбасу, повністю реалізувати "Мінськ", Крим - це Україна", - зазначила Беца.

#OSCEMC17 Strong US statement: Russia must withdraw its forces from Donbas, fully implement Minsk, Crimea is Ukraine pic.twitter.com/CAFFiVR3Qj

