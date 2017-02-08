14 лютого московський суд розгляне апеляцію по арешту Сущенка

Мосміськсуд 14 лютого перевірить законність продовження арешту журналістові Укрінформу Романові Сущенку, незаконно затриманому в Москві.

Про це повідомила прес-секретар Лефортівського районного суду Катерина Краснова.

"Апеляційна скарга на рішення суду про продовження Сущенку терміну утримання під вартою призначена на 14 лютого в Мосміськсуді", - сказала прес-секретар.

У свою чергу, сьогодні Роман Сущенко відзначає день народження, перебуваючи в СІЗО Лефортово. Його привітали представники найрізноманітніших кіл громадськості України, світу.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенко, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунено звинувачення в "шпигунстві". Суд в Москві продовжив термін перебування під вартою до 30 квітня 2017 року.