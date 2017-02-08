Суд продовжив тримання під вартою Без'язикова до квітня

Печерський суд продовжив тримання під вартою підозрюваному у зраді та співпраці з "ДНР" Івану Без'язикову до 8 квітня 2017р.

Про це прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган пише у Твіттері.

"Рішенням Печерського суду підозрюваному у зраді та співпраці з "ДНР" полковнику Без'язикову продовжили тримання під вартою до 8 квітня 2017р", вказується в повідомленні.

Як повідомлялося, 14 грудня 2016 году Шевченківський районний суд Києва обрав Без'язикову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2017 року включно без визначення розміру застави.

Українські спецслужби звинувачують полковника ЗСУ Івана Без'язикова в участі в терористичній організації. За версію слідства, під час перебування в полоні у Донецькій області перейшов на бік бойовиків "ДНР" і обіймав посади у їхній структурі розвідки.

Без'язиков майже 2 роки провів у полоні бойовиків і був визволений у результаті спецоперації в середині 2016 року.