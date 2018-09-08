Екс-радника Трампа Пападопулоса засудили до 14 днів за гратами за неправдиві свідчення

Колишнього радника Дональда Трампа під час передвиборчої кампанії 2016 року Джорджа Пападопулоса засудили до двох тижнів за гратами.

Його визнали винним у наданні ФБР неправдивих даних під час розслідування контактів із росіянами, повідомляє Reuters.

“Представники спецпрокурора США Роберта Мюллер заявили, що Пападопулос брехав агентам про свої контакти із росіянами під час передвиборчої кампанії, аби применшити власну роль як свідка та міру, до якої про його дії знало керівництво”, - йдеться у матеріалі.

Окрім тюремного терміну, Пападопулосу також призначили штраф у $9500 та 200 годин громадських робіт.

Прокурори спершу просили посадити Попадопулоса за грати на шість місяців, але він вирішив піти на угоду зі слідством.

Зазначимо, що Пападопулос зіграв ключову роль у просуванні розслідування Мюллера. У травні 2016 року він розповів послу Австралії у Великій Британії, що Росія зламала електронну пошту основної суперниці Трампа на виборах - Гілларі Клінтон.

Коли листи з пошти були оприлюднені двома місяцями пізніше, посол повідомив про розмову з Пападопулосом американській владі.