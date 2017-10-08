У Лондоні поліція відпустила чоловіка, який в'їхав у натовп людей

Лондонська поліція відпустила 47-річного чоловіка, який 7 жовтня в'їхав у натовп біля Музею історії природи в Південному Кенсінгтоні. Про це повідомляє прес-служба британської поліції.

Після інциденту водія спочатку було госпіталізовано, а вже потім доправлено до поліцейського відділку. Чоловіка відпустили з-під варти вранці 8 жовтня. За даними правоохоронців, він не має відношення до терористів.

"З оглядом на кількість постраждалих і те, як відбулося зіткнення, стурбованість і тривога цілком зрозумілі. Слідство встановило, що цей інцидент не пов'язаний із тероризмом", - сказав представник транспортної поліції Даррен Кейс.

Загалом в аварії постраждали 11 людей, із них 9, у тому числі водія, було госпіталізовано. За словами поліцейського, серйозних травм немає, більшість постраждалих уже виписують із лікарні.

Нагадаємо, вчора у Лондоні легковий автомобіль в'їхав у натовп людей.