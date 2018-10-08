Міжнародний суд ООН почав публічні слухання за позовом Ірану проти США

Почалося попереднє слухання за позовом, з яким Іран звернувся до Міжнародного суду ООН у зв'язку з одностороннім виходом з ядерної угоди і санкціями США.

На цьому тижні судді заслухають скарги сторін, повідомляє агентство Anadolu.

Експерти відзначають, що в цілому судовий розгляд може затягнутися на кілька років.

Минулого тижня Міжнародний суд ООН виніс попереднє постанову за позовом Ірану до США.

Суд постановив, що США повинні вивести з-під санкцій проти Ірану гуманітарну допомогу і товари, пов'язані зі сферою цивільної авіації.

У постанові зазначається, що в юрисдикцію суду входить розгляд позову Ірану до США відповідно до статті 21 угоди від 1955 року.

Суд також закликав обидві сторони утриматися від дій, які можуть згодом посилити розбіжності.

У постанові зазначається, що протягом усього процесу буде попереджено заподіяння будь-якого шкоди іранській стороні.

Слідом за рішенням Міжнародного суду ООН держсекретар США Майк Помпео також повідомив, що Вашингтоні розриває договір про дружбу з Іраном, укладений в 1955 році.

У серпні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон виходить з ядерної угоди з Іраном і відновлює режим санкцій щодо Тегерана.

Решта учасників ядерної угоди - Китай, Великобританія, Франція, Росія і Німеччина - заявили про прихильність домовленостям від 2015 року, який передбачає реалізацію Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану.