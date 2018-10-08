Вбивство журналістки у Болгарії: у ЄС вирішують, що робити зі справою, яку вона розслідувала

Управління ЄС із питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) минулого місяця почало розглядати звинувачення у зловживанні коштами ЄС у Болгарії.

Цю ж тему розслідувала жорстоко убита цими вихідними журналістка Вікторія Марінова, пише ЄП з посиланням на Politico.

Нагадаємо, що болгарському місті Русе вбили адміністративного директора і ведучу регіонального каналу TVN Вікторію Марінову, яка займалася справами щодо розкрадання коштів з фондів Європейського Союзу.

Тіло 30-річної журналістки місцевий мешканець знайшов у зеленій зоні поблизу Дунаю, а за декілька метрів були виявлені її речі. Неподалік також був припаркований її автомобіль.