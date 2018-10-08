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Вбивство журналістки у Болгарії: у ЄС вирішують, що робити зі справою, яку вона розслідувала

8 жовтня, 2018 - 19:05
Фото з відкритих джерел

Управління ЄС із питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) минулого місяця почало розглядати звинувачення у зловживанні коштами ЄС у Болгарії.

Цю ж тему розслідувала жорстоко убита цими вихідними журналістка Вікторія Марінова, пише ЄП з посиланням на  Politico.

Нагадаємо, що болгарському місті Русе вбили адміністративного директора і ведучу регіонального каналу TVN Вікторію Марінову, яка займалася справами щодо розкрадання коштів з фондів Європейського Союзу.

Тіло 30-річної журналістки місцевий мешканець знайшов у зеленій зоні поблизу Дунаю, а за декілька метрів були виявлені її речі. Неподалік також був припаркований її автомобіль.

Джерело: Європейська правда

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У Болгарії вбили журналістку, яка розслідувала розкрадання коштів з фондів ЄС

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