США запровадили нові санкції проти РФ

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства Фінансів США офіційно оголосив про запровадження нових обмежень проти Росії на виконання Акту протидії противникам Америки через санкції.

Про це йдеться в повідомленні на сайті американського Мінфіну.

Нові обмеження стосуються трьох фізичних осіб і дев'яти структур. Вони пов'язані як з незаконними спробами ведення бізнесу, так і з серйозними порушеннями прав людини.

Зокрема, у списку позначені три фізичних особи та дев'ять підприємств, пов'язаних з діями РФ щодо незаконної анексії Криму й окупації Донбасу.

Серед них – уродженець України Олександр Басов, який є одним із керівників так званого "міністерства держбезпеки ЛНР"; мешканець Криму Андрій Сушко 1974 року народження; уродженець України Володимир Зарицький 1948 р.н.

У переліку підприємств, проти яких застосовуються нові обмеження, зазначені:

- Акціонерне товариство "Санаторій Ай-Петрі";

- Акціонерне товариство "Санаторій Дюльбер";

- Акціонерне товариство "Санаторій Мішкор";

- Акціонерне товариство КримТеплоЕлектроЦентраль;

- ТОВ "Гарант-СВ";

- ТОВ "Керівна компанія інфраструктурних проектів";

- ТОВ "Південний проект";

- "Міністерство державної безпеки" так званої "ЛНР";

- Курорт "Мрія".

Нагадаємо, що сьогодні бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ.