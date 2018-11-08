У Вінниці в річку Південний Буг випустили майже 5 тонн риби

Мальків риби: білого амуру, товстолоба, щуки, коропа та сома вселили сьогодні у річку Південний Буг. Як пише на своїй сторінці у Facebook міський голова Вінниці Сергій Моргунов, зариблення річки не відбувалося вже багато років. Придбали мальок у «Херсонського виробничо-експериментального заводу». На переконання міського голови, риба допоможе очистити воду, знищити водорості, які викликають «цвітіння», що призведе до покращення екологічного стану річки загалом.

«Сьогодні вперше за останні сто років до Південного Бугу випустили понад 4,5 тонн риби: мальків білого амуру, товстолоба, щуки, коропа та сома. І це не лише радість для рибалок. Насправді, це ще один дуже важливий крок для покращення екологічного стану річки, – пише Сергій Моргунов. – Цього року ми закупили земснаряд для очищення водойми від намулу, який упродовж цього сезону працював на річці в районі водозабору підприємством «Вінницяоблдоканал». Але питання складне і вимагає комплексного підходу. Тому ми уже розробляємо проект очищення Південного Бугу у межах всього міста. І на наступний рік плануємо придбати ще один земснаряд – вдвічі потужніший, - а також баржу, щоб пришвидшити уже розпочату роботу.

Нагадаємо, цього року з ініціативи міської влади у Вінниці розпочали впроваджувати комплексні заходи з очищення Південного Бугу. З червня в акваторії водозабору облводоканалу працював земснаряд. Агрегат був придбаний за кошти міського бюджету, з якого виділили 3,2 млн грн. За час його роботи у цьому сезоні було викачано понад 60 тис. кубометрів пульпи або 12,5 тисяч кубометрів мулу. Зариблення річки фактично продовження роботи по очищенню Бугу. Адже крім механічного способу очищення є і біологічний, і завдяки збільшенню популяції видів риб-меліораторів покращуються якісні характеристики води у річках.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано Вінницької міською радою