Прем'єр Польщі Шидло подала заяву про відставку

Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло подала заяву про відставку до політичного комітету правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS), повідомляє Gazeta Wyborcza.

"Політичний комітет оцінив два роки правління об'єднаної правиці. Незважаючи на численні атаки, ми домоглися успіху. Прем'єр-міністр Беата Шидло продемонструвала свою рішучість і старанність, ми зобов'язані їй тим, що було досягнуто. Але ситуація нова, і вона вимагає виправлення керівництва уряду. Прем'єр-міністр подала у відставку в комітеті. Вона була прийнята. Ми, як і раніше вважаємо, що вона повинна відігравати важливу роль. Комітет висунув кандидатуру Матеуша Моравецького на посаду прем'єр-міністра", - заявила Мазурек.

Політичний комітет PiS визначився з новим кандидатом на посаду прем'єра: ним є Матеуш Моравецький, який до цього був міністром фінансів та розвитку і заступником прем'єра.