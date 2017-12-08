Ухвалення бюджету-2018: Порошенко прокоментував основні пункти

Президент України Петро Порошенко позитивно відреагував на ухвалення Верховною Радою державного бюджету на 2018 рік. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Такого давно не бувало. До тридцять першого ще 24 дні, а Верховна Рада вже і бюджет проголосувала", - йдеться у повідомленні.

Порошенко також зазначив, що на наступний рік на будівництво і ремонт доріг в країні заклали 40 млрд грн.

"На наступний рік на їхнє будівництво та ремонт заклали 40 млрд. Децентралізація й далі збільшуватиме фінансову основу місцевих громад. Стартує президентська ініціатива реанімації сільської медицини, в амбулаторії, ФАПи, швидкісний Інтернет інвестуємо 5 млрд", - наголосив він.

Президент також анонсував у 2018 році підвищення мінімальної заробітної плати: "Чергове підвищення "мінімалки" детінізує зайнятість, і, як і цього року, підтягне реальну середню зарплату".

Також у 2018 році на армію передбачено майже на 25% коштів більше, ніж у 2017-му.

"На армію передбачено 86 мільярдів гривень, що майже на 25% більше, ніж у поточному році. П'яту частину бюджету буде використано на озброєння і військову техніку, що на 34% більше, ніж в цьому році", - додав президент.

Нагадаємо, Порошенко вже раніше повідомляв, що проект державного бюджету на наступний рік передбачає виділення 86 мільярдів гривень на потреби української армії.