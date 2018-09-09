У Швеції розпочалися парламентські вибори. Виборчі дільниці відкрилися о 9:00 ранку неділі, 9 вересня, й працюватимуть до 21:00 (за київським часом - Ред.). До участі в голосуванні запрошені близько 7,3 мільйона наділених правом голосу громадян Швеції.

Про це повідомляє агенція новин dpa, передає Deutsche Welle.

Проведені перед виборами опитування показали доволі значну популярність правлячої нині Соціал-демократичної партії (близько 25 відсотків), інформує агенція новин Reiters. Правоцентристську Помірну коаліційну партію підтримують близько 17 відсотків опитаних. Водночас соціологи вказують на значне падіння рівня підтримки соціал-демократів населенням, порівняно з результатами чотирирічної давності. Якщо на виборах 2014 року правляча нині партія здобула 31 відсоток голосів, то цього разу їй прогнозують не більше 25 відсотків.

За кілька останніх років у Швеції значно зросли рейтинги правопопулістської політичної сили Шведські демократи. Їх підтримують понад 17 відсотків респондентів. Передовсім не економічні фактори, а невдоволення громадян міграційною політикою уряду призвели до збільшення їхньої популярності.

Досі решта провідних політичних сил категорично виключали створення урядової коаліції в парламенті країни з правими популістами. Проте, нинішній результат виборів може значно змінити розклад сил у законодавчому органі країни, що налічує 349 місць, прогнозують експерти. Це може також істотно ускладнити переговорний процес щодо створення уряду.