Мустафа Джемілєв став Почесним доктором Острозької академії

До Національного університету «Острозька академія» сьогодні завітав лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. У присутності ректора Ігоря Пасічника, студентства та професорсько-викладацького складу його прийняли до лав Почесних докторів Острозької академії. Це перший в Україні університет, який присвоїв Мустафі Джемілєву таке звання.

«Для мене надзвичайно велика честь отримати диплом Почесного доктора найстарішого університету України – Острозької академії. Кримські татари, після депортації 1944 року, особливу увагу зосереджували на освіченості своїх дітей. Батьки з останніх сил намагалися допомогти своїм дітям у здобутті освіти. У нас була велика сім’я – семеро дітей і майже всі отримали вищу освіту, крім мене. Я був відрахований з третього курсу Ташкентського інституту інженерів іригації та механізації сільського господарства через свої політичні погляди. Це для мене стало великим ударом, але не через те, що я сподівався отримати там багато знань. Передусім я мріяв показати цей диплом своїм батькам, аби продемонструвати, що їхня праця не була марною», – зауважив Мустафа Джемілєв.

Під час інавгураційної промови Мустафа Джемілєв розповів студентам про деякі непрості моменти зі свого життя та поділився баченням щодо ситуації навколо анексованого Кримського півострова.

«Майже ніхто не очікував, що у XXI столітті одна країна просто так зайде в іншу, здійснить окупацію її частини і приєднає до себе. Утім після російсько-грузинської війни 2008 року можна було передбачити й такий варіант розвитку подій між Україною та Росією. Я ще тоді опублікував в газеті «День» заяву про те, що наступним у черзі може бути Крим. Ми зазначали, що необхідно зробити для того, щоб унеможливити цю небезпеку, але, на жаль, тоді нічого не робилося. Тепер набагато складніше повернути анексований півострів Україні, проте я сподіваюся, що це станеться», – сказав лідер кримськотатарського народу.

Студенти поставили Мустафі Джемілєву низку питань щодо проблем інформаційної безпеки, стратегії налагодження ефективної комунікації із жителями окупованих територій, прав людини в Україні тощо.

«Ми не можемо йти слідами Росії, вибудовуючи пропагандистську лінію інформаційної безпеки. Ми повинні зберігати демократичні свободи, але в той же час – це не вседозволеність. За недостовірну інформацію потрібно нести відповідальність», – зазначив гість.

Олексій КОСТЮЧЕНКО, Острог. Фото Лесі КАСІЯНЕНКО