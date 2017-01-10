У Венесуелі суд визнав імпічмент президента неконституційним

У Венесуелі Верховний суд визнав рішення парламенту визнати імпічмент президента Венесуели Ніколаса Мадуро неконституційним та таким, що виходить за рамки повноважень національних зборів.

Про це інформує агентство Telesur.

Нагадаємо, наприкінці жовтня опозиційна більшість у Національній асамблеї Венесуели проголосувала за те, щоб розпочати "політичний та кримінальний" судовий процес над президентом країни Ніколаса Мадуро через порушення ним демократичних процедур.

У свою чергу, 29 жовтня 2016 року у Венесуелі розпочалася страйк проти президента. Учасники акції вимагали від влади дозволити проведення референдуму щодо відставки Мадуро.