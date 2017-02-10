Цієї ночі українці зможуть побачити смарагдову комету і місячне напівзатемнення

У ніч на 11 лютого українці матимуть змогу побачити місячне напівзатемнення, а дещо згодом над Землею пронесеться унікальна зелена комета.

Про це повідомляє 24 канал.

"На відміну від повного затемнення, коли Земля закриває все світло Місяця, цього разу можна буде спостерігати невелике потемніння його верхнього краю. Затемнення почнеться о 00:30 за Києвом і триватиме до 5:00 години ранку", - вказується в публікації.

Також українці вночі зможуть побачити комету 45P із яскравим зеленим хвостом. Вона наблизиться до Землі на максимально близьку відстань – 12 мільйонів кілометрів. Комета 45Р з'являється у Сонячній системі кожні п'ять років. Для неї характерний яскравий зелений хвіст, такий колір їй надають випаровування двовуглецевого газу, який відсвічує зеленим у космічному вакуумі.