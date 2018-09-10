Порошенко збільшив терміни призову в армію до 3 місяців

Президент Петро Порошенко збільшив термін призову на строкову військову службу в 2018 році з 2 до 3 місяців.

Відповідний указ від 10 вересня оприлюднено на сайті глави держави.

Ним вносяться зміни до попереднього указу від 15 лютого. Згідно з документом, осінній призов пошириться ще на один місяць і триватиме з жовтня по грудень 2018 року.

Як повідомлялося, 15 лютого президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році.

У документі було визначено на 2018 рік такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу: квітень-травень та жовтень-листопад.