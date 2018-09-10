У РФ поліція затримала 1018 учасників "пенсійних" акцій

У Російській Федерації під час мітингів проти пенсійної реформи поліція затримала 1018 людей. Такі дані повідомляє російський правозахисний портал "ОВД-Инфо".

Згідно з інформацією правозахисників найбільше мітингувальників було затримано у Санкт-Петербурзі (452) і Єкатеринбурзі (183).

Раніше повідомлялося про 839 затриманих.

Як повідомлялося, 10 вересня в різних містах РФї проходили акції протесту проти пенсійної реформи, виходити на які закликав російський опозиціонер Олексій Навальний. Загалом його прибічники планували вийти на вулиці 80 міст.

Нагадаємо, що у Москві поліція побила учасників акції проти пенсійної реформи.

Влада Москви, Санкт-Петербурга й більшості інших міст акцію не погодила.

Самого Навального наприкінці серпня заарештували на 30 діб за "порушення" під час проведення акції "Он нам не царь" у січні.

19 липня Держдума РФ в першому читанні ухвалила законопроект про підвищення пенсійного віку в Росії. Його можуть підвищити з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків.