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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург

В Україні прискорилося зростання цін

10 вересня, 2018 - 21:15
Фото з відкритих джерел

Споживчі ціни в серпні 2018 порівняно з попереднім місяцем не змінилися, водночас з початку року зросли на 3,6%.

Про це повідомляє Державна служба статистики. 

Базова інфляція в серпні 2018 порівняно з попереднім місяцем становила 0,1%, з початку року – 3,5%.

На споживчому ринку в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,6%. Найбільше (на 10,5% та 6,2%) подешевшали овочі та фрукти. На 0,4–0,2% знизилися ціни на рибу та продукти з риби, сало, масло. Водночас на 6,0% подорожчали яйця, на 1,1–0,3% – продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, хліб, кисломолочна продукція, макаронні вироби, безалкогольні напої.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%, у т.ч. тютюнові вироби –    на 1,3%, алкогольні напої – на 0,3%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулося головним чином за рахунок підвищення плати за оренду житла на 1,7%, тарифів на каналізацію – на 1,2%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 0,9%, водопостачання – на 0,8%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,5% в основному спричинено подорожчанням проїзду у автодорожньому пасажирському транспорті на 3,4%, автомобілів – на 1,6%, палива та мастил –  на 1,1%.

Джерело: День

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