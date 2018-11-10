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Порошенко у Парижі візьме участь у заходах з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни

10 листопада, 2018 - 10:00
Фото: Reuters (Робочий візит Президента України Петра Порошенко до Французької Республіки, 26 червня 2017 року)

Президент України Петро Порошенко 10-11 листопада здійснить робочий візит до Французької Республіки.

Про це повідомляє прес-служба глави держави на офіційному сайті.

«На запрошення Президента Франції Е.Макрона візьме участь у заходах у рамках «Паризького форуму заради миру» з нагоди 100-річчя перемир’я у Першій світовій війні, а також у круглому столі на тему: «Як зробити більш ефективним мультилатералізм для вирішення міжнародних проблем?» - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рамках візиту глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн світу.

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