Порошенко у Парижі візьме участь у заходах з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни

Президент України Петро Порошенко 10-11 листопада здійснить робочий візит до Французької Республіки.

Про це повідомляє прес-служба глави держави на офіційному сайті.

«На запрошення Президента Франції Е.Макрона візьме участь у заходах у рамках «Паризького форуму заради миру» з нагоди 100-річчя перемир’я у Першій світовій війні, а також у круглому столі на тему: «Як зробити більш ефективним мультилатералізм для вирішення міжнародних проблем?» - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рамках візиту глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн світу.