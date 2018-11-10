Трамп розкритикував Макрона за пропозицію створити окрему армію Європи

Президент США Дональд Трамп розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона за пропозицію створити спільну європейську армію. Про це передає Радіо Свобода.

"Дуже образливо. Мабуть, Європа мала б спершу заплатити свою справедливу частку в союзі НАТО, який США субсидують значною мірою", - написав Трамп у твітері, коли ввечері 9 листопада 2018 року прибув до Франції для зустрічі з Макроном.

За версією Трампа, Макрон "запропонував, щоб Європа розбудувала власне військо для захисту від США, Китаю і Росії".

Емманюель Макрон, відомий як палкий прихильник європейської інтеграції, заявляв 6 листопада, що спільні збройні сили Європейського союзу необхідні для того, щоб вивести Європу з залежності від США в питаннях оборони, особливо після рішення Дональда Трампа припинити чинність однієї з головних американсько-російських угод про ядерні ракети.

"Ми маємо захищати себе з огляду на дії Китаю, Росії і навіть Сполучених Штатів", - заявив він, виступаючи на французькому радіо "Європа-1".

Макрон виступає за створення спільних сил дев’яти європейських держав, незалежних від структур союзу НАТО, які були б здатні швидко провести спільну воєнну операцію, евакуацію цивільного населення з зони бойових дій чи надати допомогу в разі природної катастрофи.