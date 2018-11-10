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Трамп розкритикував Макрона за пропозицію створити окрему армію Європи

10 листопада, 2018 - 16:29
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона за пропозицію створити спільну європейську армію. Про це передає Радіо Свобода.

"Дуже образливо. Мабуть, Європа мала б спершу заплатити свою справедливу частку в союзі НАТО, який США субсидують значною мірою", - написав Трамп у твітері, коли ввечері 9 листопада 2018 року прибув до Франції для зустрічі з Макроном.

За версією Трампа, Макрон "запропонував, щоб Європа розбудувала власне військо для захисту від США, Китаю і Росії".

Емманюель Макрон, відомий як палкий прихильник європейської інтеграції, заявляв 6 листопада, що спільні збройні сили Європейського союзу необхідні для того, щоб вивести Європу з залежності від США в питаннях оборони, особливо після рішення Дональда Трампа припинити чинність однієї з головних американсько-російських угод про ядерні ракети.

"Ми маємо захищати себе з огляду на дії Китаю, Росії і навіть Сполучених Штатів", - заявив він, виступаючи на французькому радіо "Європа-1".

Макрон виступає за створення спільних сил дев’яти європейських держав, незалежних від структур союзу НАТО, які були б здатні швидко провести спільну воєнну операцію, евакуацію цивільного населення з зони бойових дій чи надати допомогу в разі природної катастрофи.

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