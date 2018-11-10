У Києві в громадському транспорті покажуть мініатюри до річниці Голодомору

У Києві протягом двох тижнів у пасажирському громадському транспорті актори відтворюватимуть драматичні мініатюри до річниці Голодомору.

Про це повідомила прес-служба Київськоъ міськоъ державноъ адміністрації на офіційному сайті.

"9 листопада Національний музей "Меморіал жертв Голодомору" спільно з театром-студією "Міф" за підтримки КП "Київпастранс" та Міністерства культури України презентували серію драматичних мініатюр "Ті, що блукають" до 85-х роковин Голодомору - геноциду українського народу", - йдеться в повідомленні на сайті мерії в п'ятницю.

В інформації зазначається, що актори театру-студії "Міф" відтворили образи простих українців з 1932-1933 років і розповіли їхню історію, історії реальних людей, які пережили Голодомор і залишили свої свідчення для історії країни.

"Протягом наступних двох тижнів, до 23 листопада, з 12.00 до 13.00, в автобусах маршруту № 24 і тролейбусах № 38 на перегоні між зупинками "Площа Слави" - "Національний музей "Меморіал жертв Голодомору" актори театру-студії продовжать відтворювати образи з тих страшних років і розповідати історії реальних людей", - сказано в повідомленні.