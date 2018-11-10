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Українські самбісти вибороли 5 медалей на Чемпіонаті світу у Бухаресті

10 листопада, 2018 - 11:55
Фото: sambo.net.ua

У Бухаресті стартував чемпіонат світу зі спортивного та бойового самбо серед чоловіків і жінок. 9-го листопада українці вибороли п'ять нагород, взявши дві золоті, дві срібні і одну бронзову медаль. «Золото» у Бухаресті виграли Владислав Руднєв і Анатолій Волошинов.

Про це повідомляє Федерація самбо України на офіційному сайті.

В бойовому самбо Україна виграла два «золота». Діючі чемпіони Європи Владислав Руднєв (до 74 кг) і Анатолій Волошинов (до 100 кг) свої фінали виграли достроково.

«Срібло» в активі ще одного «бойового» представника Олександра Воропаєва (до 57 кг), а також у Анастасії Шевченко (до 60 кг). «Бронзу» здобула Наталія Смаль (до 72 кг).

Чемпіонат світу завершиться в неділю.

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