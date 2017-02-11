У Румунії продовжуються масові протести за відставку уряду

У Румунії десятки тисяч людей знову вийшли на вулиці у п’ятницю, одинадцятий день поспіль протестуючи проти лівого уряду країни й вимагаючи його відставки за спробу послабити боротьбу з корупцією.

Не менш ніж 7 тисяч осіб, за повідомленнями, зібралися під будівлею уряду у столиці Бухаресті, 3 з половиною тисячі в Тімішоарі, ще тисячі в інших містах, зокрема, Клужі, Брашові чи Сібіу, передає Радіо Свобода.

Проурядові демонстрації, що теж відбулися в Бухаресті і ще кількох містах, були значно меншими. Зокрема, у столиці кількасот людей протестували під будівлею апарату президента Клауса Йоханніса, який рішуче підтримав тих демонстрантів, що вимагали продовжити боротьбу з корупцією.

Як очікують, протести триватимуть і на вихідні.

Масові протести спалахнули в Румунії 1 лютого після того, як уряд прем’єр-міністра Соріна Ґріндяну видав попереднього вечора надзвичайну постанову, що скасовувала кримінальну відповідальність за деякі різновиди корупції і, зокрема, піднімала межу «кримінального» хабаря до суми в перерахунку в майже 1 мільйон 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, міністр юстиції Румунії Флорін Іордаче подав у відставку після масових протестів у країні через скандальну постанову з можливістю для корупціонерів уникнути відповідальності.