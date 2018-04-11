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Кількість жертв авіакатастрофи в Алжирі сягнула 257 людей

11 квітня, 2018 - 14:44
Фото Reuters

Внаслідок аварії військового літака в Алжирі загинуло 257 людей. Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони Алжиру.

"Кількість загиблих становить 247 пасажирів і 10 членів екіпажу. Більшість загиблих є солдатами Національної народної армії, а також членами їхніх родин", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в середу, 11 квітня, в Алжирі розбився військовий літак ІЛ-76 російського виробництва. Зазначалося, що літак зазнав аварії в аеропорту поблизу столиці Алжиру через кілька хвилин після зльоту. Повідомлялося, що літак перевозив понад 200 солдатів Національної народної армії Алжиру і військове обладнання.

На місце аварії літака було відправлено 10 пожежних машин і 14 машин швидкої допомоги. Також повідомляється, що на даний момент перекриті всі дороги навколо аеропорту, "щоб допомогти службам провести рятувальну операцію".

Джерело: 112 Україна

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