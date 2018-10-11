Рішення про надання автокефалії Україні вже ухвалено, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що рішення про надання автокефалії православної церкви в Україні вже прийнято.

Про це він повідомив під час брифінгу, трансляцію вів телеканал "Прямий".

"Господь побачив боротьбу українського народу за свою незалежність, він почув наші молитви і він по достоїнству оцінив наші труди. Йому стало так угодно, щоб його Святість Вселенський патріарх Варфоломій і Синод Константинопольської церкви-матері сказали довгоочікуване і протягом тривалого часу виборюване нами "Так". Помісній автокефальній православній церкві України бути", - заявив глава держави.

Він підкреслив, що рішення Вселенського патріарха та Синоду "остаточно розвіяло імперські ілюзії і шовіністичні фантазії Москви, не підкріплені жодним церковноправовими документом про Україну, як ніби-то канонічну територію Руської Церкви".

"... Світове православ'я, як колись написав його Всесвятість Варфоломій, - "це сузір'я незалежних і рівних національних церков". І, дорогі друзі, нарешті в цьому сузір'ї засяє і наша українська зірка. Рішення про надання автокефалії вже прийнято. Підкреслюю, рішення про надання автокефалії України прийнято!" - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, що Україна отримала рішення про надання Томоса.