У Мінсоцполітики працюють над законопроектом щодо професійної пенсійної системи

У Міністерстві соціальної політики працюють над законопроектом щодо професійної пенсійної системи, який скоро будуть подавати на затвердження Кабінету міністрів. Про це розповів заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

"Одним із елементів появи в Україні накопичувальних пенсій ми бачимо запуск професійної пенсійної системи. І відповідний законопроект ми будемо скоро подавати на розгляд Кабінету міністрів. Саме це може бути першим елементом, який дасть можливість потім повноцінно запустити накопичувальну систему", - пояснив Шамбір.

З його слів, професійна пенсійна система передбачає переведення усіх пільгових пенсій на накопичувальну професійну систему.

"Людина, яка працювала у шкідливих умовах, буде виходити на пенсію раніше, але не за рахунок сьогоднішньої, на мій погляд, відсталої системи, коли підприємство відшкодовує пенсію Пенсійному фонду, а за рахунок накопичувальної системи", - додав він.

Також Шамбір зауважив, що професійна пенсійна система "дозволяє запустити елемент накопичення, який у майбутньому забезпечить досить дієву систему".