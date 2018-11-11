Швеція засудила вибори в ОРДЛО, які розпочалися сьогодні

Призначені на 11 листопада так звані "вибори" на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей порушують українське законодавство та міжнародне право, а також чітко демонструють відсутність бажання Росії поважати Мінські домовленості.

Про це заявила на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом.

"Заплановані на 11 листопада "вибори" на сході України порушують українське законодавство та міжнародне право і чітко демонструють відсутність бажання Росії поважати мирний процес в рамках Мінських домовленостей", – йдеться у повідомленні.

Маргот Вальстрьом наголосила, що Швеція повністю підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

Нагадаємо, місцеві жителі, причетні до організації та проведення псевдовиборів 11 листопада на окупованій території Донецької і Луганської областей, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Петро Порошенко заявив, що так звані "вибори" на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей, організовані Росією і призначені на 11 листопада, не будуть визнані міжнародною спільнотою.

Також посольство США в Україні назвало фейкові вибори в ОРДЛО, які заплановані на 11 листопада, фарсом і закликало жителів Донбасу не брати у них участі.