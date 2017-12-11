Саакашвілі доставили до Печерського суду

Лідера партії Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі доставили до Печерського райсуду Києва.

Як повідомляє ТСН, суд має обрати запобіжний захід Саакашвілі.

Раніше прихильники Саакашвілі зібралися біля СІЗО, де він перебував, щоб завадити його вивезенню до суду.

Нагадаємо, ввечері, 8 грудня, Саакашвілі був затриманий правоохоронцями в Києві. Йому інкримінують частину 2 статті 256 Кримінального кодексу (сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності), яка передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Його доставили в ізолятор тимчасового утримання СБУ в Києві, де він заявив про початок голодування.

Генеральна прокуратура підозрює, що політичну діяльність Саакашвілі спонсорував український олігарх Сергій Курченко, який разом з іншим оточенням Віктора Януковича втік з України. Гроші мали піти на організацію "акцій непокори" для усунення чинної влади в Україні.

Генпрокурор Юрій Луценко також заявив про зрив українськими спецслужбами спланованої ФСБ спецоперації "російська зима", яка реалізувалася за допомогою партії Саакашвілі Рух нових сил.