У Вінниці відкрилася виставка сувенірів, які створили люди з інвалідністю

Із 11 по 13 грудня у залі Вінницької торгово-промислової палати триватиме виставка-ярмарок авторських робіт майстрів з інвалідністю «Руками створена краса», яка цього року приурочена до 15-річчя створення громадської організації молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» та 10-ліття профільного Центру реабілітації. Через збіг ювілеїв, головною темою ярмарку визначили «Партнерство», оскільки, як кажуть організатори, всі успішні проекти їх вдалося реалізовувалися саме у співпраці з небайдужими вінничанами.

«У нас дуже багато партнерів, щирих людей, які підтримують наші ініціативи – хтось фінансами, інші – порадою чи фізичною працею. Тому тему до ювілеїв обрали невипадково, бо без партнерів ми не досягли б того, що маємо у Вінниці в плані доступності й організації різних заходів, в тому числі і виставки «Руками створена краса» – коментує голова ГО «Гармонія» Раїса Панасюк. – У цьогорічній експозиції взяли участь 23 громадські організації, а це до тисячі учасників, які представили різні роботи. Але це не просто виставка, але й ярмарок, тобто кожен може продати свою роботу. Таким чином ми показуємо людям, що вони можуть заробляти у будь-якому стані, чи сидячи вдома, чи відвідуючи творчий гурток. Ми доводимо їм, що вони можуть перетворити свою улюблену справу у заробіток. І це важливо для самоствердження особистості».

Ярмарок можна відвідати з 10 ранку до 18 години упродовж трьох днів, з 11 по 13 грудня. Кожен – матиме своє тематичне наповнення. Сьогодні, 11 грудня, перед відвідувачами танцювали дівчата на візках, відбулося дефіле у вечірніх сукнях, виступи дитячих танцювальних колективів та презентація учасників. 12 грудня запланований сніданок із вінницькими зірками, планується перегляд документального кіно про права людей на спеціально облаштованій локації зі зручними пуфами. 13 грудня – вечеря з іменитими гостями та андріївські вечорниці. Також діють тематичні фотолокації, на одній з яких збирають допомогу для бійців АТО.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора