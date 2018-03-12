У Нью-Йорку впав вертоліт, 5 людей загинули

У Нью-Йорку при падінні вертольота в протоку Іст-Рівер загинули всі п'ятеро пасажирів, які перебували на борту, повідомляє CNN.

За даними місцевої влади, пілот вертольота зміг з нього вибратися і залишився живий.

Зараз пілот знаходиться в лікарні.

Вертоліт належить приватній компанії Liberty Helicopter, яка здійснює чартерні рейси над містом для зйомки пам'яток і красивих пейзажів.

Нагадаємо, що у неділю приблизно о 7 годині вечора вертоліт впав в Іст-Рівер у Нью-Йорку. Причина аварії невідома.