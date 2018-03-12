Найбільш гірка отрута нашого морального буття – безнадійність...
Тарас Григорович Шевченко, видатний український поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч

В Ірані впав турецький приватний літак, 11 жертв

12 березня, 2018 - 09:37

Турецький приватний літак, що прямував з ОАЕ до Стамбула, розбився в гористій місцевості в Ірані. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Hurriyet daily news.

На борту літака перебували 11 людей – троє членів екіпажу та вісім пасажирок. Їх обгорілі тіла знайшли на місці катастрофи.

Літак вилетів з аеропорту в ОАЕ близько 16.40. Близько 18.00 під час польоту виникли якісь проблеми, оскільки літак раптово набрав висоту, а потім почав швидке зниження і за декілька хвилин розбився.

У районі, де сталася катастрофа, ішов сильний дощ.

Серед загиблих у катастрофі – 28-річна донька власника турецької інвестиційної компанії Başaran Holding. За декілька днів до трагедії вона викладала у соцмережах фотографії зі свого дівич-вечора у Дубаї.

Більше новин

У Непалі під час посадки розбився літак: 50 жертв, 17 поранених
У Нью-Йорку впав вертоліт, 5 людей загинули
На Дніпропетровщині сталася жахлива ДТП: 3 загиблих
Суд вирішив заарештувати Димінського
В Єгипті зіткнулися два потяги, щонайменше 19 жертв
У Польщі в ДТП загинули 4 українці

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 