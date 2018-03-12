В Ірані впав турецький приватний літак, 11 жертв

12 березня, 2018 - 09:37
Турецький приватний літак, що прямував з ОАЕ до Стамбула, розбився в гористій місцевості в Ірані. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Hurriyet daily news.
На борту літака перебували 11 людей – троє членів екіпажу та вісім пасажирок. Їх обгорілі тіла знайшли на місці катастрофи.
Літак вилетів з аеропорту в ОАЕ близько 16.40. Близько 18.00 під час польоту виникли якісь проблеми, оскільки літак раптово набрав висоту, а потім почав швидке зниження і за декілька хвилин розбився.
У районі, де сталася катастрофа, ішов сильний дощ.
Серед загиблих у катастрофі – 28-річна донька власника турецької інвестиційної компанії Başaran Holding. За декілька днів до трагедії вона викладала у соцмережах фотографії зі свого дівич-вечора у Дубаї.