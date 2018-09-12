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Британія назвала брехнею пояснення РФ про підозрюваних в отруєнні Скрипалів

12 вересня, 2018 - 17:08
Фото Reuters

Представник прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей заявив, що позиція Лондона щодо підозрюваних в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії не змінилася, незважаючи на пояснення президента РФ Володимира Путіна.

За його словами, на спроби Британії отримати пояснення щодо отруєння Скрипалів Росія відповідала обманом і брехнею, повідомляє Reuters.

"Ці люди - офіцери російської військової розвідки. Уряд розкрив роль ГРУ, його оперативників і їхні методи, ця позиція підтримується нашими міжнародними союзниками. Ми неодноразово просили Росію пояснити, що сталося в Солсбері в березні, і вони відповідали обманом і брехнею. Я не бачу нічого, що дозволило б припустити, що зараз щось змінилося", - зазначив представник Мей.

Нагадаємо, Путін розповів, що у РФ знайшли підозрюваних у замаху на Скрипалів.

Джерело: День

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