День в ООС: Бойовики 14 разів відкривали вогонь

Російські окупаційні війська з 7 до 18 години 14 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Удень противник відкривав прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Новолуганське, Чермалик, Гнутове та Лебединське. Крім того, зранку російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Чермалик з мінометів калібру 82 мм", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем сил ООС.