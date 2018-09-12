Комісія 9/11: Зростання впливу РФ і Китаю призведе до спалаху екстремізму по світу

Новий звіт лідерів Національної комісії з терористичних атак проти США вказує на те, що зростання впливовості Російської Федерації та Китаю загрожує посиленням екстремізму по всьому світі. Тому американські експерти закликають Вашингтон більш активно боротися за відновлення свого глобального лідерства. Про це пише Newsweek, передає "ЄП".

Звіт комісії 9/11 опублікували у 17-ту річницю терактів, які сталися у США 11 вересня 2001 року. Він розповідає, що Росія і Китай зацікавлені в тому, щоб просувати появу більш авторитарних урядів у розвиненому світі, і якщо це станеться, можуть з'явитися насильницькі екстремістські рухи опору.

При цьому автори документа намагалися не згадувати захоплення, яке висловлює президент Дональд Трамп авторитарними лідерами, такими як Владімір Путін, щоб їхні твердження не трактували як політизовані. Хоча поведінка нинішнього американського лідера дуже шкодить традиційним американським союзам, вважають у виданні.

"Настав час для нової стратегії США. Замість того щоб зосереджуватися на захисті американської землі, новим пріоритетом для американської політики повинно стати зміцнення країн у хиткому стані, щоб допомогти їм збудувати стійкість проти тривожного зростання насильницького екстремізму всередині їхніх суспільств", - йдеться в звіті.

Зазначається, що коли раніше терористичні групи намагалися завдати удару по США з-за кордону, то тепер бойовики прагнуть узурпувати уряди і стати державними гравцями.

"Навіть "Ісламська держава" намагалася вдавати з себе країну з жорстокими правилами. Все це викликає занепокоєння, яке буде посилюватися, тому що Росія і Китай посилюють свій вплив у "хитких країнах", - сказано у матеріалі.

Москва і Пекін не допомагають іншим урядам зміцнити захист прав людини чи побороти корупцію і цього не вимагають. Тож лідери можуть стати більш авторитарними для збереження влади і придушення невдоволеного населення.

Автори звіту наводять як приклад ситуацію в Нігерії: США відмовили країні у продажу штурмових гелікоптерів "Кобра" через порушення прав людини, а Москва запропонувала Нігерії свої Мі-35М і почала проводити вишкіл нігерійської армії. На цьому тлі Вашингтон має зміцнювати світове лідерство, вважають експерти.

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