На KMW розкажуть як українська анімація завойовує Європу й світ

Мультфільми – з їхніми універсальними історіями, які зрозумілі й цікаві людям різного віку в усьому світі, – можуть стати тим локомотивом, що допоможе всій українській кіноіндустрії стати повноцінним гравцем на світовій арені. Про це – 19 вересня на спеціальному круглому столі KYIV MEDIA WEEK «Анімація в Україні: як забезпечити зростання ринку», організованому в партнерстві з Українською анімаційною асоціацією УАнімА.

Сьогодні анімація в Європі стрімко розвивається. Вона використовує передові технології, першою тестує нові бізнес-моделі та рухає вперед всю індустрію. Й в даному контексті окремо тішить те, що нинішній вектор розвитку української анімації повністю відповідає цьому європейського тренду.

Ось лише один яскравий приклад – повнометражна стрічка «Вкрадена принцеса: Руслан і Людмила» студії Animagrad (FILM.UA Group), що вийшла цього року. На внутрішньому ринку вона відразу ж встановила рекорд: лише за два тижні зібрала 29 801 235 грн. Права на показ мультфільму продані в понад 50 країн, а в Індії «Вкрадена принцеса» взагалі стала першою повнометражною анімацією неамериканського виробництва, що вийшла в широкий прокат. Станом на кінець серпня 2018 мультфільм подивилося понад 1 млн осіб, і його прокат триває.

Проте яке ж в цілому місце України на карті анімаційного ринку Європи й світу? Та що відбувається на нашому внутрішньому ринку сьогодні? Цим питанням присвячено спеціальне дослідження «Стан ринку анімації в Україні: зріз ситуації, досягнення, проблеми», проведене Українською асоціацією маркетингу з ініціативи Української анімаційної асоціації UANIMA. Результати даного дослідження будуть представлені на круглому столі.

У дискусії, модератором якої стане головний редактор інтернет-видання Platffor.ma Юрій Марченко, візьмуть участь авторитетні профільні експерти. А саме – голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, виконавчий директор UANIMA й продюсер студії «Червоний собака» Олена Голубєва, директор анімаційної студії Animagrad Єгор Олесов, генеральний директор ДП «Укранімафільм» Дмитро Лісенбарт, генеральний продюсер нішевих каналів «1 + 1 медіа» Іванна Найда, генеральний директор «Кінокомпанії ММД» Роман Мартиненко, проектний менеджер Національного бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні Ганна Турло, а також експерт Української асоціації маркетингу Валентина Лаврененко.

Учасники дискусії обговорять питання взаємодії анімації з індустріями телебачення й кіно, роль держави в розвитку анімаційної індустрії в контексті розробки та прийняття державної цільової програми на 5 років. А також розглянуть шляхи подальшого розвитку українського ринку анімації – як всередині країни, так і на міжнародному рівні. Та проаналізують План розвитку ринку анімації в Європі (The European Animation Plan) й те, що він може означати для України.

Цей План було розроблено у вересні минулого року офісом Creative Europe MEDIA з ініціативи CARTOON, Animation in Europe та Annecy Festival MIFA. Він передбачає механізми та рішення для розвитку галузі на найближчі п’ять років, а також окреслює її сподівання. У грудні 2017 року План підтримали представники національних анімаційних асоціацій 19-ти країн Центральної та Східної Європи, включно з Україною. Вони підписали Люблинську угоду (The Ljubljana Accord), мета якої – створення платформи для обміну інформацією, мереж для співпраці між країнами, а також заохочення й підтримка зростання сектору шляхом забезпечення всеохоплюючої інформації як для місцевої, так і для міжнародної аудиторії.

Круглий стіл «Анімація в Україні: як забезпечити зростання ринку» відбудеться в Hyatt Regency Kyiv (вул. Алли Тарасової, 5) в третій день медіафоруму KYIV MEDIA WEEK (19 вересня) з 15:50 до 16:50.

KYIV MEDIA WEEK відбудеться 17-21 вересня 2018 року в Hyatt Regency Kyiv (Київ, Україна). Зареєструватися на медіафорум можна тут.

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