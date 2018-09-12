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Саудівська компанія придбала один з найбільших агрохолдингів України

12 вересня, 2018 - 12:54
ФОТО Руслана КАНЮКИ, «День»

Президент України Петро Порошенко підтвердив бажання саудівської сільськогосподарської та тваринницької інвесткомпанії The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co (Salic) купити український агрохолдинг Мрія.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

“Рішення SALIC придбати Мрія Агрохолдинг справді є надзвичайно важливою подією і демонструє готовність іноземних інвесторів вкладати гроші в Україну, кардинальні зміни в інвестиційному кліматі і у ставленні інвесторів до нашої держави”, - написав Порошенко.

Рішення SALIC придбати "Мрія Агрохолдинг" справді є надзвичайно важливою подією і демонструє готовність іноземних інвесторів вкладати гроші в Україну, кардинальні зміни в інвестиційному кліматі і у ставленні інвесторів до нашої держави.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 сентября 2018 г.

Salic заснована в 2012 році. Її єдиним акціонером є Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії. Компанія інвестує у виробництво сільськогосподарської та тваринницької продукції.

Саудівська компанія в останні роки часто сигналізувала про інтерес до розширення. У 2015 році разом з американською Bunge Ltd. вона створила спільне підприємство G3 Global Grain Group, яка придбала мажоритарну частку в компанії Canadian Wheat Board (CWB).

Нагадаємо, інвестиції до України зросли на 26%.

 

Джерело: День

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