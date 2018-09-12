Сущенко готовий написати прохання про помилування, - Фейгін

Український журналіст Роман Сущенко, якому російський суд виніс "вирок" 12 років колонії суворого режиму, готовий написати прохання про помилування, повідомив правозахисник Марк Фейгін.

Коментуючи в ефірі телеканалу "Прямий" рішення Верховного суду РФ залишити чинним вирок Сущенку, Фейгін заявив: "Ми не згодні. Ми далі оскаржуватимемо рішення. Ми наполягали на виправдувальному вироку. Роман як не визнавав провини, так і не визнає. У своєму останньому слові він сказав про те, що вважає вирок суду першої інстанції незаконним, необґрунтованим і наполягав на виправдувальному вироку. Інша справа, що з урахуванням усіх обставин, які було нами наведено, ми вважали, що можна було б зменшити термін покарання", - сказав адвокат.

Фейгін зазначив, що вони розраховують на політичну участь керівництва України в тому, щоб домогтися від Кремля обміну Сущенка, наприклад, на перекладача Станіслава Єжова, якого підозрюють у роботі на спецслужби РФ.

Правозахисник зазначив, що наразі важливо, щоб Сущенка не відправили відбувати "покарання" у віддалені регіони РФ.

"Роман готовий написати цей нещасний папірець із проханням про помилування. Неважливо, що ти напишеш, головне – опинитися в Києві. Він провину як не визнав, так і не визнає, але прохання про помилування абсолютно не означає, що ви визнаєте свою провину", - наголосив Фейгін.

Як повідомлялося раніше, Верховний суд РФ визнав законним вердикт Московського міського суду про 12 років ув'язнення для журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка.

Нагадаємо, кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому висунули обвинувачення у шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

Мосміськсуд 4 червня засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. Скарга на ухвалений вирок була подана 5 червня.