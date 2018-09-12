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Трамп підпише указ про санкції через втручання у вибори США, - ЗМІ

12 вересня, 2018 - 09:57
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп має намір 12 вересня підписати указ, який дозволить введення санкцій против будь-яких юридичний і фізичних іноземних осіб, що будуть помічені у втручання виборів на території США. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела, передає "РБК-Україна".

Джерела видання повідомляють, що адміністрація країни зацікавлена у встановленні нових норм у кіберпросторі.

"Це є першим кроком у встановленні певних меж, відкрите попередження про те, якою буде наша відповідь на "погану поведінку", - повідомив чиновник Білого дому.

Також в документі будуть перераховані відомства, що є відповідальними за виявлення фактів втручання до процесу виборів. Серед них є ЦРУ, Агентство нацбезпеки, Міністерство внутрішньої безпеки й Офіс Директора нацрозвідки.

Видання повідомляє, що любе федеральне агентство, до якого надійде інформація про іноземне втручання у вибори, має про це повідомити Офіс Директора національної розвідки.

Білий дім прокоментувати цю інформацію відмовився.

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