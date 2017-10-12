Чеський Сенат схвалив постанову, якою засудив слова Земана про Крим

Сенат Чехії схвалив постанову, згідно якої висловлювання Мілоша Земана про Крим легітимізують російську агресію проти України. Про це у своєму Twitter написав посол України в Чехії Євген Перебийніс з посиланням на "Чеські Новини".

Чеський Сенат схвалив постанову: висловлювання М.Земана про Крим легітимізують російську агресію проти України https://t.co/lxAlnPY1p4 — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) October 12, 2017

У свою чергу прес-секретар Земана відкинула претензії Сенату, назвавши заяву президента "збалансованою і реалістичною думкою", яка не йде врозріз від зовнішньої політики Чехії.

Нагадаємо, у Чехії вибачаються за заяву Земана про окупований Крим.