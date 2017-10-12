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Ліна Костенко, українська письменниця-«шістдесятниця», поетеса

Чеський Сенат схвалив постанову, якою засудив слова Земана про Крим

12 жовтня, 2017 - 15:47

Сенат Чехії схвалив постанову, згідно якої висловлювання Мілоша Земана про Крим легітимізують російську агресію проти України. Про це у своєму Twitter написав посол України в Чехії Євген Перебийніс з посиланням на "Чеські Новини".

У свою чергу прес-секретар Земана відкинула претензії Сенату, назвавши заяву президента "збалансованою і реалістичною думкою", яка не йде врозріз від зовнішньої політики Чехії.

Нагадаємо,  у Чехії вибачаються за заяву Земана про окупований Крим.

Джерело: Новое время
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