Чеський Сенат схвалив постанову, якою засудив слова Земана про Крим

12 жовтня, 2017 - 15:47
Сенат Чехії схвалив постанову, згідно якої висловлювання Мілоша Земана про Крим легітимізують російську агресію проти України. Про це у своєму Twitter написав посол України в Чехії Євген Перебийніс з посиланням на "Чеські Новини".
Чеський Сенат схвалив постанову: висловлювання М.Земана про Крим легітимізують російську агресію проти України https://t.co/lxAlnPY1p4
— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) October 12, 2017
У свою чергу прес-секретар Земана відкинула претензії Сенату, назвавши заяву президента "збалансованою і реалістичною думкою", яка не йде врозріз від зовнішньої політики Чехії.
Нагадаємо, у Чехії вибачаються за заяву Земана про окупований Крим.
Джерело: Новое время