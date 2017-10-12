Україну вперше відвідає принц Нідерландів

Амстердам став партнером Міжнародного саміту мерів, що пройде у Києві.

28-29 листопада 2017 року в Києві відбудеться Міжнародний саміт мерів. Форум, що проходить уже вдруге, буде присвячено інноваціям та їхньому впливу на міста. Серед гостей саміту очікується понад 100 українських градоначальників, іноземні експерти та лідери місцевого самоврядування з Канади, Ізраїлю, Словаччини, Бразилії, Швеції, Великої Британії та Нідерландів. Нідерланди відіграють на події особливу роль: її офіційним партнером виступить StartupAmsterdam, організація, яка працює над розвитком Амстердаму, а почесним гостем стане принц Костянтин, молодший брат короля Нідерландів.

Програма дводенного саміту передбачає роботу в різних форматах: виступи фахівців зі світовим ім’ям, воркшопи, презентації інноваційних стартапів та індексу розвитку міст Deloitte, панельні дискусії, зустрічі «без краваток» та екскурсії на інноваційні майданчики UNIT City та «Арт-завод Платформа». Спеціальні панелі будуть присвячені інклюзивності міст (спікер Дмитро Щебетюк, Dostupto.ua) та взаємодії міста і бізнесу (спікер В’ячеслав Клімов, «Нова пошта»). На саміті презентують Рейтинг міст України за використанням інновацій, а також мерів-інноваторів, яких обиратимуть як професійне журі, так і мешканці міст шляхом відкритого голосування.

«Вже другий рік Western NIS Enterprise Fund проводить захід за участі українських мерів, — говорить Ярослава Джонсон, президент і головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund. — Ми багато інвестуємо у програми сталого розвитку. Це включає співпрацю з такими містами як Київ, Львів, Івано-Франківськ, Миколаїв, Харків. А також проекти на регіональному рівні: малі гранти для трансформування міст, програма для дівчат-програмісток, які вирішують міські проблеми за допомогою мобільних додатків. Міжнародний саміт мерів — захід, який дозволяє українським містам не тільки навчатися у своїх міжнародних колег, але й змагатися у демонстрації найкращих українських практик».

Результатом саміту стане підписання маніфесту мерів-новаторів «Про співпрацю та взаємодію у розвитку інновацій».

«Наша ключова ціль — створення платформи для ефективної взаємодії українських міст як між собою, так і з західними партнерами, — говорить Ірина Озимок, куратор саміту та керівник Програми місцевого економічного розвитку Western NIS Enterprise Fund. — Ми хочемо, щоб українські міста вибороли своє місце на мапі світу разом із містами-лідерами, щоб про українських мерів говорили так, як говорять зараз про мера Куритиби Жайме Лернера, який зробив революцію в транспортній інфраструктурі міста; як говорять про мера Міссісаґи Гейзел Маккалліон, яку переобирали на посаду очільника міста 11 разів; як говорять про Майкла Блумберга, який зробив Нью-Йорк таким, яким ми його бачимо зараз. Задля цього ми присвятили цьогорічний саміт темі інновацій: технологічних, інфраструктурних, політичних, культурних, туристичних. Разом із ключовими українськими стартапами та нашими амстердамськими партнерами Рубеном Ньювенхаусом та Басом Бекманом зі StartupAmsterdam ми покажемо, як інновації можуть покращити життя міста вже сьогодні».

У Амстердама є чого повчитись. У 2016 році місто вибороло у Парижа і Турина звання європейської столиці інновацій та приз в 1 000 000 євро. Столиця Нідерландів може похвалитися першим у світі VR-кінотеатром, «нічним мером», який відповідає за якість та безпеку нічного життя міста, інноваційним центром Amsterdam ArenA та ін.

«Міста — це теплиця для інновацій. Тут збираються таланти, тут знаходяться університети, тут працює бізнес. Мери та місцева влада відіграють вирішальну роль у розвитку місцевих підприємницьких інноваційних екосистем, — говорить принц Нідерландів Костянтин. — Ми вдячні Києву за створення події, яка дозволить містам взаємодіяти та навчатися один в одного».

Міжнародний саміт мерів проходить під патронатом прем’єр-міністра України та за підтримки київського міського голови та Асоціації міст України. Партнери саміту: VISA, DataGroup, Київстар, Deloitte Ukraine, Асоціація «Енергоефективні міста України» (АЕМУ), Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС).

Захід є закритим для участі, але організатори передбачили можливість відвідування лекцій за попередньою реєстрацією. Детальна інформація: http://internationalmayorssummit.com/uk/