РФ має повернути Польщі уламки літака Качинського, - ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи закликала Росію повернути Польщі уламки літака Ту-154М, що розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року.

Як повідомляє "Польське радіо", представники парламентів Ради Європи на засіданні 12 жовтня в Страсбурзі ухвалили рапорт та резолюцію в цій справі.

Підготовка рапорту тривала понад чотири роки. У документі враховано оцінки експертів міжнародного права, які визнали, що, згідно з чиказькою конвенцією, уламки Ту-154М необхідно повернути Польщі.

Зазначено, що це має відбутися в тісній співпраці з польськими експертами, щоб уникнути руйнування потенційного доказового матеріалу.

Депутати також закликали Росію проявити повагу до місця катастрофи.

Резолюція включає одну поправку, не підтриману польськими парламентарями, що повернення уламків має супроводжуватися посередництвом між польською та російською сторонами.

На підставі 13 додатку Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, держава, у якій сталася аварія, повинна повернути уламки та інші доказові матеріали державі, у якій повітряне судно було зареєстроване, після завершення вивчення технічних причин катастрофи. Проте з січня 2011 року Росія відмовляється повертати уламки.

Нагадаємо, що польські слідчі завершили огляд уламків Ту-154М у Смоленську, на якому у квітні 2010 року розбився президент Польщі Лех Качинський.