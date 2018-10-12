У Києві оголосили конкурс на здобуття відзнаки імені Героя Небесної сотні Максима Шимка

У Києві 12 жовтня оголосили конкурс на здобуття відзнаки імені Героя Небесної сотні Максима Шимка.

Як повідомив голова громадської організації «Родина Героїв Небесної сотні» Володимир Бондарчук, кінцева мета проекту – створити історичний музей (скансен) просто неба на Трухановому острові у Києві, передає Радіо Свобода.

Ініціатори конкурсу – громадські організації «Родина Героїв Небесної сотні», «Коло медіа», «Труханівська січ». Підтримку у реалізації проекту з побудови скансена надають Міністерство культури України і Київська міська держадміністрація.

Прийом заявок розпочнеться 21 жовтня 2018 року, у день народження Шимка. Оголошення переможців заплановане на двадцяті числа січня 2019 року, повідомив Бондарчук.

За його словами, музей-скансен функціонуватиме як просвітницький центр, де історію України подаватимуть через розповіді про героїв-оборонців козацької доби, де можна буде побачити реконструкції боїв воїнів Запорізької Січі, оскільки Максим Шимко цікавився історичними реконструкціями і брав участь у дослідженнях і змаганнях, присвячених історії українського війська.

Міністр культури України Євген Нищук заявив про важливість використання сучасних методів у системі просвіти і патріотичного виховання українців.

«Реконструкторство – це не просто хлоп’яча гра, це можливість вивчення персоналій – героїв, князів, полководців, воїнів, лицарів – котрі становили ту славу, якою починає цікавитись кожне наступне покоління. Тож відзнака імені Максима Шимка має велике значення у плані тяглості і зв’язку (між поколіннями – ред.)», – відзначив Нищук.

Максим Шимко загинув 20 лютого 2014 року від кульового поранення у шию, коли він виносив з-під снайперського вогню пораненого. Останнім повідомлення Шимка у соціальних мережах незадовго до загибелі на Майдані було звернення до небайдужих українців: «Всі, хто може, – до Києва! Ми йдемо на битву». Про це розповіла мати Героя Небесної сотні Зоя Кузьменко.