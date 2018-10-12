За добу в районі проведення ООС окупанти 27 разів відкривали вогонь, втрат немає

Упродовж минулої доби, 11 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Окупанти 27 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 10 разів.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони на офіційному сайті.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районі населених пунктів Кримське, Новозванівка, Троїцьке, Луганське, Світлодарськ, Красногорівка, Мар’їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об’єднаних сил в районі населених пунктів Луганське, Чермалик та Лебединське противник обстрілював з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Луганського, Світлодарська та Гнутового вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. По захисниках Водяного крім того окупанти застосовували озброєння бойових машин піхоти.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та шість поранено.

Від початку поточної доби противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляв позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Мар’їнка, Тарамчук та Гнутове. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.