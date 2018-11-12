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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Держдеп США засудив псевдовибори в ОРДЛО та пообіцяв нові санкції проти РФ

12 листопада, 2018 - 19:07
Фото Reuters

США засудили так звані "вибори в ДНР/ЛНР" на підконтрольних Росії територіях Донецької та Луганської областей, назвавши виборче дійство 11 листопада "фарсом" і пообіцявши нові санкції проти Москви.

Про це йдеться в повідомленні офіційного представника Держдепартаменту США Гізер Ноєрт.

"Вчорашні незаконні процеси були спробою Москви наділити законним статусом своїх донбаських ставлеників "ДНР/ЛНР". Цим організаціям немає місця в межах Мінських угод або в конституційному уряді України, і вони повинні бути скасовані разом з незаконними збройними формуваннями", - заявив він.

У Вашингтоні наголосили, що США і Європейський Союз виступають проти вчорашнього порушення суверенітету і територіальної цілісності України і продовжуватимуть вводити санкції проти Росії доти, поки Москва повністю не виконає Мінські угоди і не поверне контроль над Кримом Україні.

Нагадаємо, що РФ не виконує Мінські домовленості за 8 пунктами, - Волкер

Джерело: День

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