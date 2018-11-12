Меркель і Макрон: Так звані "вибори" в ОРДЛО є протиправними і незаконними

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануль Макрон вважають незаконними так звані "вибори" в ОРДЛО, що відбулися 11 листопада.

Про це йдеться у повідомленні речника німецького уряду Штеффена Зайберта, опублікованому за підсумками зустрічі Меркель, Макрона та президента Петра Порошенка у Парижі, передає ЄП.

"Президент Франції та канцлер підкреслили, що протиправні і незаконні вибори в деяких районах Донецької і Луганської областей, які у неділю були проведені всупереч численним закликам міжнародної спільноти, не відповідають духу Мінських угод і декларації чотирьох глав держав і урядів "нормандського формату", погодженій разом із мінським пакетом заходів у лютому 2015 року", - йдеться в повідомленні.

Меркель та Макрон підкреслили, що проведення так званих "виборів" підриває територіальну цілісність і суверенітет України.

Франція та Німеччина наполягають: місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей повинні проводитися відповідно до Мінських угод та відповідати стандартам ОБСЄ і законодавству України.

Нагадаємо, МЗС України висловило категоричний протест у зв’язку з незаконними та нелегітимними діями Росії з проведення "виборів" та заявило, що вони не будуть визнані ні Україною, ні світом.

Голова МЗС Павло Клімкін раніше заявляв, що Україна спільно з міжнародними партнерами вже працює над посиленням санкцій у зв’язку з "виборами".