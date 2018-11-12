Мером Праги вперше став представник Партії піратів

Мером столиці Чехії вперше став представник Партії піратів 37-річний Зденек Гржиб. Про це пише ЄП з посиланням на Radio Praha.

12 листопада Гржиб підписав коаліційну угоду між очолюваною ним Партією піратів, рухом Прага собі євродепутата Яна Чижинського та рухом Об'єднані сили Праги.

2017 року Партія піратів здобула 10,8% голосів на парламентських виборах та 22 місця у нижній палаті.

На місцевих виборах у Празі "пірати" здобули 17,1% голосів та відповідно друге місце. Попри перемогу на парламентських виборах популістська партія ANO прем'єра Андрея Бабіша не змогла отримати крісло мера столиці.

Партія піратів - політична сила, натхненна Піратською партією Швеції, яка концентрується на питаннях копірайту і Інтернету в цілому, а також проблемах прав людини.

Партія піратів виступає за повну легалізацію вживання конопель у Чехії.