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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Вбивство Гандзюк: Суд заарештував підозрюваного в причетності до замовлення нападу на активістку

12 листопада, 2018 - 16:41
Фото Херсон Daily

Суд заарештував підозрюваного в причетності до замовлення нападу на активістку Катерину Гандзюк Ігоря Павловського.

Про це повідомив глава СБУ Василь Грицак, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

"Затриманий ще один з тих, хто може мати відношення до цієї справи. Суд сьогодні вранці розглянув запобіжний захід і обрав у якості запобіжного заходу утримання під вартою до 3 грудня поточного року пану Павловському", - сказав Грицак.

За його словами, Павловського затримали не в столиці, однак доставили в Київ.

Джерело: 112 Україна

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