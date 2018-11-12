Вбивство Гандзюк: Суд заарештував підозрюваного в причетності до замовлення нападу на активістку

12 листопада, 2018 - 16:41
Суд заарештував підозрюваного в причетності до замовлення нападу на активістку Катерину Гандзюк Ігоря Павловського.
Про це повідомив глава СБУ Василь Грицак, трансляцію вів телеканал "112 Україна".
"Затриманий ще один з тих, хто може мати відношення до цієї справи. Суд сьогодні вранці розглянув запобіжний захід і обрав у якості запобіжного заходу утримання під вартою до 3 грудня поточного року пану Павловському", - сказав Грицак.
За його словами, Павловського затримали не в столиці, однак доставили в Київ.
Джерело: 112 Україна