Банки продовжують нарощувати кредитування в гривні, - НБУ

За підсумками минулого місяця спостерігається збільшення обсягів гривневих кредитів, виданих банками українцям. Про це повідомили у Національному банку.

"У листопаді банки продовжували нарощувати кредитування у національній валюті. Порівняно з жовтнем портфель гривневих кредитів банків збільшився на 0,7% до 553 млрд грн, за рахунок нарощення кредитування населення", - зазначається у повідомленні.

У НБУ уточнили, що обсяг гривневих кредитів домогосподарств порівняно з жовтнем зріс на 2,7%, а з початку року на 27,1% - до 94,7 млрд грн. Обсяг гривневих кредитів бізнесу на кінець листопада становив 457,3 млрд грн, що на 0,3% перевищує обсяг за результатами жовтня та на 6,6% з початку року.

При цьому обсяг залишків за кредитами в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) продовжував скорочуватися як за рахунок домогосподарств, так і бізнесу. У результаті загальний портфель кредитів домогосподарств зменшився порівняно з жовтнем – на 2,1% до 160,1 млрд грн тоді, як бізнесу дещо зріс – на 0,5% до 828 млрд грн відповідно.

"Водночас вартість гривневих кредитів населенню у минулому місяці зменшилась з 28,9% до 28,1%, хоча ставка гривневих кредитів для бізнесу підвищилась з 14,2% до 15,3%", - звернули увагу в НБУ.

Нащодавно Україна перерахувала МВФ останній у цьому році платіж.